Serbia-Bulgaria Campionato europeo | 19-11-2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 18 novembre 2023) È al passo finale ladi Pixie Stojkovic, che ha bisogno quest’oggi di fare almeno un punto in casa nel derby contro ladi Iliev. Gli Orlovi vengono dalla sconfitta in amichevole contro il Belgio, in una gara decisa da un gol di Carrasco dopo appena 7 minuti di gioco. Le due sconfitte contro gli ungheresi pesano sul bilancio finale, ma Vlahovic e compagni InfoBetting: Scommesse Sportive e