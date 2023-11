“Sequestro e omicidio progettati” La crimonologa Bruzzone e l' atroce verità su Giulia

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) “Non si tratta più di una scomparsa, ma di un. C'è stato occultamento di cadavere e lui si è reso irreperibile”. Va subito dritta al punto la criminologa Robertain un'intervista al Messaggero in cui parla del caso diCecchettin e Filippo Turetta. “Il video - prosegue l'esperta - è la prova che probabilmente la ragazza non ha superato neanche la notte. C'erano tutti gli ingredienti che l'hanno destabilizzato al punto tale da progettare questo piano scellerato. Ci vedo molto la dimensione narcisistica e anche una profonda immaturità”. Alcuni aspetti psicologici di Filippo hanno impressionato: “L'aspetto che mi colpisce è che probabilmente questo ragazzo aveva delle problematiche psicologiche importanti, di matrice narcisistica. Non è riuscito a elaborare la fine della storia e ...