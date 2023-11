Se Filippo non fosse vivo | il dettaglio che non torna secondo Matone

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Anche Stasera Italia Weekend, il programma di politica e di attualità che va in onda su Rete 4, ha dedicato un ampio spazio della puntata alla tragedia di Giulia Cecchettin, la ragazza scomparsa una settimana fa e il cui corpo è stato ritrovato questa mattina in un canalone lungo la strada che dal lago di Barcis conduce alla stazione turistica di Piancavallo (Pordenone). Continua la caccia aTuretta, l'ex fidanzato della 22enne con la quale lei è sparita sabato scorso. Indagato per tentato omicidio, il giovane ha fatto perdere sue tracce. Tra le ipotesi c'è anche quella di una doppia morte. A intervenire sull'argomento è stata Simonetta. L'ex magistrata è stata netta: "Sono convinta che lui sia ancora. C'è una grandissima lucidità nella conduzione. Perché? Perché la scelta dei luoghi, che io conosco molto ...