Quando si parla ad esempio dello, da anni ci si trincera dietro l'alibi 'lanon vuole lo'. Su questo punto il ministro Abodi insiste da tempo e noi raccogliamo questo ...

Scuola, lo sport ora apre un nuovo corso: "Capire i desideri degli studenti" La Gazzetta dello Sport

Sport alle medie con il progetto “Scuola Attiva Junior”: adesioni dal 17 novembre al 6 dicembre Orizzonte Scuola

Ripartono le campagne storiche: kids per la primaria e junior per le secondarie di primo grado. Via alle adesioni. L’ad di Sport e Salute Nepi Molineris : “Basta con l’alibi della scuola che non vuole ...E spiega: «Consente di mobilitare un’intera città intorno allo sport in una dimensione non solo agonistica o professionale, ma realmente dedicata a tutti i cittadini. Per noi fu un’esperienza ...