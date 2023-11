Scozzafava | “Gira una grossa bugia su Mazzarri”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 18 novembre 2023) Monica, ex capo della comunicazione del Napoli, rivela la verità su Walter, sfatando alcune bugie sul tecnico. Notizie calcio Napoli – Monica, giornalista del Corriere del Mezzogiorno ed ex responsabile della comunicazione del Napoli durante il periodo di Waltercome allenatore, ha recentemente condiviso le sue riflessioni in un’intervista a Radio Napoli Centrale. Con un’esperienza diretta al fianco dioffre un’analisi unica e personale del tecnico, sfatando alcune delle percezioni comuni. Durante il suo mandato al Napoli,ha lavorato a stretto contatto con, descrivendolo come un individuo ansioso e frenetico, ma non necessariamente in modo negativo. ...