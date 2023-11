Scommesse | Florenzi tranquillo | nessuna documentazione alla Procura Federale

Florenzi - l’avvocato : «Sono scommesse di natura personale - dico “spero non ci sia altro” per questione di stile»

Per quello che sappiamo fino ad oggi la Procura di Torino non ha contestato nulla per quanto riguardasul calcio eha confermato di non aver mai scommesso sul calcio in vita sua e ...

Caso scommesse, Florenzi ascoltato in Procura a Torino La Gazzetta dello Sport

Caso scommesse, legale Florenzi: "Mai giocato sul calcio. Situazione simile a Zaniolo" Sky Sport

Continua a tenere banco, e non potrebbe essere altrimenti, la questione legata alle scommesse che vede coinvolto Florenzi Dopo le questione legata a Nicolò Fagioli della Juventus e Sandro Tonali, dal ...Anche Alessandro Florenzi è finito nel registro degli indagati per il caso scommesse ma, al momento, il terzino del Milan non rischia una squalifica immediata. Dopo i casi Fagioli, Tonali e Zaniolo, a ...