Sciopero scuola | Valditara | percentuale bassa | adesioni al 6 | 55%

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 18 novembre 2023) caption id="attachment 339101" align="alignleft" width="300" Giuseppe/caption"Massimo rispetto per chi ha deciso di scioperare, ma anche qualche doverosa puntualizzazione: io ho i dati alle 19 con quasi il 60% degli istituti rilevati e in effetti laè molto, il 6.55%, è una delle percentuali più basse dal 2014, ci sono stati anche casi di adesione nel 2015 del 65% casi eccezionali indubbiamente".Cosi il ministro dell'Istruzione Giuseppeha commentato logenerale indetto dai sindacati, aggiungendo che affinché "unoabbia successo occorrono ragioni forti evidentemente le motivazioni non sono state ritenute così decisive".