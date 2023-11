Sciopero | guerra di numeri sulle adesioni Sindacati | “Oltre il 70%” La Funzione pubblica | “Hanno partecipato in 66mila | il 5%”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Per ila giornata didel 17 novembre, nonostante la precettazione del comparto trasporti, è stata nel segno delle “piazze piene e uffici vuoti”. Con “alta adesione” nei settori che si sono fermati a livello nazionale – pubblico impiego, scuola, università, poste e trasporti – e “medie diil 70% in alcune regioni” del Centro Italia, l’area interessata dalla mobilitazione territoriale di venerdì, che proseguirà con altre quattro giornate di astensione dal lavoro di qui a dicembre in Sicilia, Sardegna, Nord e Sud. Ben diversi i dati diffusi dal governo: la tabellata dal dipartimento delladi Palazzo Chigi sul Cruscotto scioperi, in cui sono dettagliatee relative trattenute dallo ...