Scienza | l’Enea | il verde in città? Riduce le temperature non l’inquinamento

(Di sabato 18 novembre 2023) La vegetazione incontribuisce ad abbassare temperatura e velocità del vento, ma non porta sempre a una riduzione degli inquinanti nell’aria. E’ quanto emerge da due studi Enea, pubblicati sulla rivista Forests e realizzati nell’ambito del progetto Life Veg-Gap. “Abbiamo usato sistemi modellistici per la qualita’ dell’aria – spiega Mihaela Mircea, ricercatrice del Laboratorio Inquinamento atmosferico e responsabile del progetto per– ma configurati in modo da includere con maggior dettaglio la vegetazione presente e la morfologia urbana, stimando la quantità di inquinanti rimossi e mostrando che, localmente, questa rimozione non garantisce sempre un miglioramento della qualita’ dell’aria”. Nello scorso mese di luglio, nelle treprese in esame (Milano, Bologna e Madrid), i ricercatori Enea hanno rilevato che la ...