Scienza | da Napoli verso l’Antartide | parte la rompighiaccio “Laura Bassi”

(Di sabato 18 novembre 2023) Partirà la prossima settimana eccezionalmente dain direzione Antartide la nave”, impiegata nelle attività del PNRA – Programma di Ricerca Nazionale in Antartide. Nave triestina, ma abitata da una elevata percentuale di napoletani, a partire dai tanti ricercatori, tecnici e dottorandi dell’Università Parthenope che solcheranno tra la Nuova Zelanda epercipare alla trentanovesima Spedizione Italiana in Antartide. Le attività della campagna oceanografica, che durerà circa 2 mesi tra Gennaio e Marzo 2024 permetteranno di indagare la variabilità oceanografica dell’Oceano Meridionale e del Mare di Ross e il loro impatto sul clima globale. In occasione della spedizione, prima dellanza, martedì mattina alle 11, sulla ...