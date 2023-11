Sci alpino | risultati e classifica prima manche slalom Gurgl 2023 | Feller fa il vuoto | in difficoltà gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) E’ finalmente andata in archivio lacompleta della stagione-2024 della Coppa del Mondo maschile di sci. Siamo in Austria, precisamente ain quella che è una località nuova per il Circo Bianco, e proprio un austriaco è davanti a tutti dopo lafrazione dello. Manuelha letteralmente fatto ildietro di lui chiudendo laparte di gara in 53?22 e lasciando i suoi avversari a distacchi siderali. In seconda posizione con un ritardo di 0?94 c’è il campione olimpico di specialità Clement Noel che dopo un primo intermedio in luce verde non è riuscito a tenere il ritmo di uno scatenato. Terza posizione per un altro rappresentante del ...