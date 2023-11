Sci alpino | niente gara per Sofia Goggia | annullata la discesa libera femminile

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023) Zermatt-Cervinia. Sabato di riposo per: le condizioni meteo proibitive che in queste ore si stanno verificando – nell’area delle piste tra Zermatt (Svizzera) e Cervinia (Italia) – hanno costretto gli organizzatori della primastagionale a cancellare ladi oggi, sabato 18 novembre. Le frequenti nevicate, abbinate ad un forte vento e ad una fitta nebbia, avevano già portato negli scorsi giorni alla cancellazione delle prove della. Questa mattina fin dalle 6 sono iniziate le valutazioni degli addetti per capire se ci fossero le condizioni per gareggiare, ma la decisione definitiva è stata continuamente rinviata: la partenza, inizialmente fissata per le 11,45, è stata posticipata alle 12,30, con termine ultimo possibile di ...