Sardegna | migliora lo scenario dei trasporti | l' Isola non è più isolata

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Cagliari, 18 nov. (Adnkronos) - Il tema della mobilità e dei collegamenti interni e con il continente, è fondamentale per la vita dei cittadini, le attività economiche e turistiche di un'di grandi dimensioni come la. Senza contare che in un contesto come quello sardo, caratterizzato da popolazione contenuta e disseminata e forte stagionalità dei movimenti, risulta ancora più concreto il rischio dimento, specie delle aree interne meno popolate. Il sistema deiinsi segnala per alcune criticità, ma anche per punti di forza che indicano unogenerale inmento. Se da un lato, infatti, la mobilità interna si segnala per alcuni deficit infrastrutturali, specie riguardo a strade e ferrovie che andrebbero potenziate, ...