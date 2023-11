Sardegna | FdI chiede la svolta | “Non ci sono più le condizioni per ricandidare Solinas”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) A poco più di tre mesi dal voto per le Regionali in, FdI boccia ufficialmente la ricandidatura del governatore uscente Christian, rilanciata invece anche recentemente dal leader della Lega Matteo Salvini. Una bocciatura che arriva mentre centrosinistra e M5s hanno già invididuato il loro candidato, la grillina Alessandra Todde.paga la mancata collegialità con FdI e gli alleati di centrodestra «L’esecutivo regionale di Fratelli d’Italia dellasi è riunito questo pomeriggio per analizzare tra le altre questioni la situazione politica regionale. A tal proposito,emerse criticità sulla ricandidatura di Christiana presidente della Regione, che in più occasioni e con diverse sfumature abbiamo appreso dalla stampa o rilevato nei momenti di ...