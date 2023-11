Sardegna | arrestato il 55enne che picchiava e minacciava i medici davanti ai pazienti

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 18 novembre 2023) Pubblicato il 18 Novembre, 2023 L’incubo è finito per i duedi Ittiri che più volte erano stati aggrediti all’interno dei loro studi. Un vero e proprio stalker che da tempo prendeva di mira idi Ittiri. E che la scorsa mattina, dopo le indagini dei carabinieri, è statocon la pesante accusa di “atti persecutori”. L’uomo, uncon problemi psicotici, da tempo seminava il terrore nella cittadinanza. Considerando il fatto che la maggior parte delle aggressioni venivano messe in atto durante gli orari di lavoro e all’interno degli studi dei professionisti dove, spesso, erano anche presenti i. Come quando, poco tempo fa, l’uomo si è scagliato con violenza contro un medico della mutua che, oltre ad essere minacciato, è stato anche colpito con calci e pugni. Le ...