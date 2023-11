Sardegna | 66enne muore per un’improvvisa polmonite | uccisa dal batterio della legionella

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 18 novembre 2023) Pubblicato il 18 Novembre, 2023 La donna si è sentita male all’improvviso ed è stata ricoverata in gravi condizioni, per una, nel reparto al Policlinico di Monserrato dove poi è risultata positiva alche l’ha fulminata. Si chiamava Paola Piga, aveva 66 anni, era nata a Cagliari ma da tempo era residente a Quartucciu. Qualche giorno fa è morta in un letto del Policlinico universitario di Monserrato. Dove era stata ricoverata per una. Dopo i controlli, però, la donna era risultata positiva alche l’hain brevissimo tempo. Stessa patologia per una sua amica di 77anni, che ora è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Pneumologia dell’ospedale ...