Sanità lombarda in codice rosso | i tempi d’attesa in regione sono biblici

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 novembre 2023) C’è una procedura che permette ai lombardi di poter ovviare alle lunghe listeinsenza dover ricorrere alle prestazioni a pagamento dei privati. Una possibilità cheLombardia non pubblicizza, prevista da una delibera regionale, la n. 1865 del 2019, che contiene il Piano regionale di governo delle liste di attesa. Il piano prevede che “nel caso in cui nella struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non ci fossero disponibilità entro i termini stabiliti, il Responsabile Unico Aziendale per idi attesa si attiverà per individuare altre strutture in grado di offrire la prestazione entro iindicati; qualora sul territorio dell’ATS di riferimento non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta dovrà impegnarsi a fornire comunque la ...