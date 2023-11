Samantha Cristoforetti | chi è | età | carriera | biografia | chi è il marito | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 novembre 2023)è la prima comandante donna della Stazione Spaziale Internazionale nella storia. Oggi sarà ospite a “Verissimo” e parlerà della suae della sua esperienza nello spazio. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.di: età enasce a Milano il 26 aprile del 1977 e oggi ha ha quasi 46 anni. I suoi genitori si chiamano Sergio e Antonella e sono originari di Trento, dove lei infatti cresce e studia. Si Laurea in Ingegneria Meccanica in Germania nel 2001 e tre anni dopo consegue la seconda Laurea in Ingegneria Aerospaziale presso l’università di Napoli. La sua eccellenza in ambito accademico viene presto riconosciuta ...