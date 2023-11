Salernitana | apprensione per Ochoa | cambio obbligato col Messico

per Ochoa: Messico sconfitto e 'Memo' out La nota peggiore di giornata riguarda il ... Lasta monitorando la situazione ed ha già avviato i contatti con il portiere e con la ...

Salernitana, apprensione per Ochoa. Nella notte ha rimediato un infortunio alla spalla destra TUTTO mercato WEB

Salernitana in apprensione: Ochoa out in nazionale Sport del Sud

StampaSalernitana in apprensione per Memo Ochoa. Durante la partita di questa notte tra Honduras e Messico, valevole per i play Oof della Nations League della Concacaf e terminata 2-0 per i padroni di ...