Sabrina Ferilli posa sul terrazzo | il look è sportivo e sensuale al tempo stesso

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 18 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionenon sbaglia mai un colpo! Questa mattina, la nota attrice e conduttrice ha pubblicato sul proprio profilo social un carosello di scatti che, ancora una volta, hanno incantato i suoi numerosissimi fan. Lasembrerebbe davvero non avere età: un fisico invidiabile (lo abbiamo visto più volte dagli scatti un po’ più “osé” dell’attrice), capelli sempre da urlo e un trucco mozzafiato. Questa volta,si fa immortalare immersa in uno scenario quasi fatato, tra fiori lilla e viola. Ma, ciò che colpisce nuovamente è il ...