S S Arezzo | il DG Paolo Giovannini presenta la gara di Fermo

(Di sabato 18 novembre 2023) Il DGladi: “Equilibrio e fiducia, quella con il Pineto solo una tappa ma conta il traguardo, siamo in linea con i programmi”. “Siamo a un terzo del campionato, i programmi vanno come previsto e non è una partita che è andata storta a poterci condizionare”. Il Direttore Generale, alla vigilia della trasferta di, lancia un messaggio rassicurante ad ambiente e tifosi: “non potrebbe essere diversamente, chi è in questo circo che è il calcio da molti anni come me è abituato a vedere i campionati come una corsa a tappe e a non perdere di vista l’obiettivo finale. Stiamo facendo il Giro D’Italia o il Tour de France, non la finale dei 100 metri, e siamo consapevoli che qualche tappa può anche andare ...