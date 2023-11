Russia | i medici chiedono a Putin la libertà per Sasha Skochilenko l' artista malata in cella perché pacifista

russi chiedono libertà per Sasha Skochilenko. Dopo la condanna dell'artista a sette anni di ... Ecco il testo dell'appello, che arriva nel giorno in cui insono stati messi in libertà ...

Russia, condannata a 7 anni di carcere perché pacifista: Ho agito ... Fanpage.it

Russia: Aleksandra Skocilenko condannata a sette anni di colonia ... Gariwo, la foresta dei Giusti

I medici russi chiedono libertà per Sasha Skochilenko. Dopo la condanna dell'artista a sette anni di carcere, hanno scritto una lettera aperta al presidente Vladimir Putin ...L’avvocato Stefano Benvenuto ha depositato in procura una richiesta di incidente probatorio per l’esame del capello ...