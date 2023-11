Rugby | Treviso non placca in difesa e Glasgow la condanna al primo ko

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Prima sconfitta stagionale per la Benettonnell’UnitedChampionship, con i veneti che in casa deiWarriors cadono contro una squadra scozzese concreta e decisa. Pesano, però, i troppi errori dei biancoverdi, tra amnesie difensive sulle marcature avversarie sia in attacco, con un paio di occasioni buttate via. Parte bene, che nei primi minuti imposta il gioco ae dopo 6 minuti trova una buona punizione che Albornoz mette tra i pali per lo 0-3 iniziale. Continua a insistere, con i Warriors che pressano e difendono, ma al 10’ altro fallo dei padroni di casa e ancora Albornoz dalla piazzola segna lo 0-6. Prova a cambiare marciaora,viene schiacciata nella propria metà campo e al 16’ una ...