Rugby | Rovigo vittoria scaccia crisi | Mogliano avvicina la zona salvezza

(Di sabato 18 novembre 2023) Si sono disputati i primi due match della sesta giornata della Serie A Elite die arrivano due vittorie venete in questo sabato. Ilespugna Piacenza e vede la, mentreritrova lacontro le Fiamme Oro e aggancia il Petrarca Padova (che ha una partita in meno, però) in quarta posizione. Nel primo match di giornata ilconferma il proprio ottimo momento di forma e, dopo aver fermato sul 19-19 la passata settimana proprio, conquista un successo prezioso per 15-21 in casa dei Lyons Piacenza. Decisiva la meta di Dal Zilio al sessantaduesimo, che ribalta il risultato e poi il calcio di Ferrarin che fissa il risultato. Nel secondo match, invece, i ragazzi diresistono al ...

REGGIO EMILIA - Valorugby in trasferta allaArena di Vicenza domenica 19 novembre alle 14.30 contro i neopromossi Rangers per la sesta ...a quota 10 punti insieme ai campioni in carica del, ...

Finalmente arriva la prima vittoria casalinga della Femi Cz Rovigo che con un buon primo tempo e una ripresa tutto cuore batte 26-16 le Fiamme Oro. Una vittoria importantissima perché i rossoblù non c ...Giovanili della Femi Cz Rovigo sugli scudi. Per le due squadre dell’Under 18 è stato un fine settimana di vittorie visto che la squadra che gioca nel campionato Elite ha sbancato a Milano mentre il XV ...