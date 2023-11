Ronda Rousey nel backstage di Collision | poi debutta a ROH!

Leggi su aewuniverse

(Di sabato 18 novembre 2023) Questa notte, a sorpresa,è stata avvistata neldi, generando grande entusiasmo tra i fan della All Elite Wrestling. Tuttavia, l’ex campionessa mondiale femminile WWE ha poi fatto il suo ingresso nelle registrazioni della prossima puntata di ROH on HonorTV, programmata per giovedì prossimo (il giorno del Ringraziamento). Lì, ha affrontato, in un tag team insieme all’amica Marina Shafir, la campionessa ROH Athena e Billie Starkz.è entrata sul ring accompagnata dalla sua vecchia theme song utilizzata in UFC e WWE, “Bad Reputation” e non è escluso che possare nella AEW nelle prossime settimane. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.