(Di sabato 18 novembre 2023), 18 novembre 2023- Ancora un arresto da parte della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi, ha arrestato un cittadino romeno di 49 anni per tentata rapina. Nel settembre scorso, in via Enrico Fermi, l’uomo avrebbe tentato di rapinare una donna delle chiavi della sua macchina, colpendola con degli schiaffi sul viso e ferendola lievemente con un. Nonostante l’evento traumatico, la vittima è riuscita a fornire un preciso identikit del presunto aggressore, aiutando gli investigatori del IX Distretto San Paolo ad identificare con precisione l’uomo. Proprio grazie agli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica, ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, che ha sostituito, di fatto, la misura dell’obbligo di firma che il soggetto aveva per un precedente reato. Sono quindi ...

Roma, un cavatappi come arma: rapinata da un 49enne Il Faro online

Tenta di derubare una donna, l'aggredisce e la ferisce in volto con ... Fanpage.it

Arrestato e trasferito in carcere per tentata rapina dopo che, in una sera di settembre, aveva aggredito una donna con schiaffi e con un cavatappi ...Roma – La Polizia di Stato ha arrestato in queste ore un cittadino romeno di 49 anni, gravemente indiziato di tentata rapina con violenza avvenuta in via Enrico Fermi, nel quartiere Marconi della Capi ...