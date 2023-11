Roma | si punta un pilastro della Fiorentina

" "Il progetto In viaggio con la Banca d'Italia è un'iniziativa chea far conoscere la banca centrale intesa come istituzione al servizio del Paese", con l'obiettivo di "spiegare in che ...

A Roma la nuova pasticceria che fa tornare di moda il cabaret di pastarelle RomaToday

Un talento al giorno, Fabijan Krivak: la Roma punta questo mancino di qualità TUTTO mercato WEB

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 nov - Orientamento dei consumi e educazione alimentare nelle scuole, puntando all'educazione all'aperto e alla pedagogia attiva. Sviluppo e qualificazione del ...ROMA (ITALPRESS) – “Il progetto In viaggio con la Banca d’Italia è un’iniziativa che punta a far conoscere la banca centrale ...