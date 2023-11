Roma | si masturba in strada vicino alla scuola in pieno giorno | i passanti lanciano l’allarme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 novembre 2023) Atti osceni in luogo pubblico, questo quanto accaduto l’altro ieri ain. Un uomo è stato sorpreso mentre era all’interno del suo veicolo, parcheggiato ina due passi da una(ma non solo), intento a compiere gesti di autoerotismo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Episodio di degrado nei giorni scorsi adove un uomo, un cittadino straniero, è stato notato da alcunigiovedì scorso mentre si stavando. Come se nulla fosse. Un fatto reso ancor più grave in primo luogo dvicinanza di più di un Istituto Scolastico, e, seconda cosa, dall’orario, considerando che il tutto è accaduto in. Immediatamente è stato lanciato ...