Roma | senti Pimenta | 'Marcos Leonardo lascerà il Santos a gennaio'

"Dobbiamo far sentire la nostra voce". Roma - liceo Visconti occupato

Commenta per primo Rafaela Pimenta, procuratrice di Marcos Leonardo, ha parlato del futuro del suo assistito, nel mirino della, sin dall'estate: 'Già nel mercato precedente aveva la possibilità di essere ceduto, ma la situazione sportiva del Santos era molto particolare. Ha accettato di restare perché voleva dare una ...

ASPRI: "Mourinho ha fatto cose mediocri in Italia". DI ... RomaNews

Totti intervistato da Nakata: "Vorrei tornare alla Roma da direttore ... LAROMA24

La nostra intervista a Johannes Wirix, l'attore belga "col cuore in Italia" di Comandante, il film di Edoardo De Angelis ...Roma, 11 nov. (askanews) – ‘È passato quasi un mese dalla Missione di Roma, quando più di 400 missionari sono andati per le strade, nelle piazze, nelle scuole, in università, ospedali, carceri, centri ...