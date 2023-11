Borseggiatori in azione sulla metro di Roma - rissa e cinghiate : paura tra i passeggeri

Roma - il richiamo del prof all’alunno degenera in rissa : due pugni atterrano il docente che finisce in ospedale

"Sono venuti alle mani" : la rissa in strada davanti al cadavere dell'Arcivescovo - Roma sotto choc

Roma - lite stradale finisce in rissa sulla Tiburtina : feriti

Violenta, a colpi bottiglie rotte e coltelli, tra ragazzi alla stazione della Metro B Marconi. Il fatto è accaduto la notte scorsa: la lite si è scatenata dapprima nel parcheggio esterno tra due giovani ...

Roma: rissa con ferito alla stazione Marconi: immediato l'intervento di Italpol Adnkronos

Roma, rissa sfiorata in Consiglio VI Municipio durante discussione su aborto - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Landini e Bombardieri non ci hanno pensato due volte ad accettare la rissa. Anche a loro serve il conflitto per ... Non a caso i leader di PD e M5S hanno disertato il palco di Piazza San Giovanni a ...A Roma, presso la stazione della Metro B Marconi, la notte scorsa è scoppiata una violenta rissa tra ragazzi, con bottiglie rotte e coltelli.