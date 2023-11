Roma | rapina con aggressione nella zona di Marconi | in manette un uomo

(Di sabato 18 novembre 2023)– La Polizia di Stato ha arrestato in queste ore un cittadino romeno di 49 anni, gravemente indiziato di tentatacon violenza avvenuta in via Enrico Fermi, nel quartieredella Capitale: secondo i riscontri, l’episodio si sarebbe verificato lo scorso settembre, ai danni di una residente dellacolluttazione, la signora rimase ferita al viso., tentatacon: donna ferita al viso con un cavatappi L’è accusato di aver aggredito una donna nel tentativo di, arrivando a colpirla con schiaffi al viso e ferendola leggermente con un cavatappi per aprire le bottiglie di vino, nel tentativo di sottrarle le chiavi della sua auto. Una ...

