Roma | in Serie A il colpo da 20 milioni per la Champions

Lacrede nell'assalto alla Champions League, a gennaio Tiago Pinto studia il colpaccio: ma servono 20 milioniLafatica ad entusiasmare e anche nel derby contro la Lazio non ha esibito una prestazione memorabile, ma intanto è lì, sta risalendo dopo un avvio di stagione critico e prova a trovare continuità. ...

Serie di furti nella stazione Termini RomaToday

Roma, Mourinho e Lukaku: futuro in bilico Sky Sport

Anticipo questo pomeriggio fra Gladiator e Latte Dolce per il campionato di Serie D. I sassaresi affrontano la trasferta sul campo campano del Gladiator. Un momento non facile per la squadra di Mauro ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata di serie C, girone A ALESSANDRIA – Sabato 18 novembre 2023, alle ore 14.00, allo Stadio Giuseppe Moccagatta, l’Alessandria ...