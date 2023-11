Roma | butta le ceneri del padre in un cassonetto e viene denunciata | «Non me ne ero accorta…»

(Di sabato 18 novembre 2023) Gli operatori dell’Ama, il servizio che si occupa della gestione dell’immondizia capitolina, hanno trovato un’urna divicino a un. Attraverso le indagini degli agenti si è poi riusciti a risalire all’identità del defunto: un uomo italiano morto nel 2005. Are leè stata la figlia, oraper dispersione dinon autorizzata, ai sensi dell’art 411 del Codice Penale. Alla donna, una 56enne, sono state nuovamente affidate ledel, ma è stata diffidata a conservarle o smaltirle contrariamente a quanto prevede la legge. La figlia ha dato la sua versione alla Polizia: «Non mi sono accorta di nulla. L’urna la custodiva la mamma dentro uno scatolone. Non sapevo che le ...

Roma - denunciata donna per aver buttato le ceneri del padre in un cassonetto

Gli operatori dell'Ama, il servizio che si occupa della gestione dell'immondizia capitolina, hanno trovato un'urna di ceneri vicino a un cassonetto a. Attraverso le indagini degli agenti si è poi riusciti a risalire all'identità del defunto: un uomo italiano morto nel 2005. A buttare le ceneri è stata la figlia, ora denunciata per dispersione ...

Roma, butta le ceneri del padre in un cassonetto e viene denunciata ... Open

Roma, getta le ceneri del padre nel cassonetto dei rifiuti. La figlia: «Svuotavo la soffitta di mamma» ilmessaggero.it

Iscrizione avvenuta con successo. Mourinho mi fa ridere con le sue dichiarazioni. Sappiamo tutti com’è, l’ha fatto anche in passato: dice una cosa, poi ne dice un’altra. Mi ricordo quando abbiamo vint ...L'esterno biancoceleste: "Conosco bene Mou, le sue parole su di me le ho prese con fair-play. Ho colto subito l'opportunità di giocare in un club storico come la Lazio" ...