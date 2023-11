Roma | assalto a Milenkovic | la Fiorentina chiede 20 milioni di euro

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 novembre 2023) Lastarebbe puntando Nikola, difensore centrale della, come prossimo acquisto per rinforzare la retroguardia Lastarebbe puntando Nikola, difensore centrale della, come prossimo acquisto per rinforzare la retroguardia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, quello del serbo è uno dei nomi che sono da tempo sul taccuino del general manager giallorosso, Tiago Pinto. La richiesta del club viola per il giocatore è di circa 20die in caso laa fine stagione centrasse l’obiettivo Champions League, la trattativa con lapotrebbe decollare a giugno.