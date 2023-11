Rivalutazione pensioni 2024 | ecco cosa cambia | aumenti anticipati a dicembre 2023

(Di sabato 18 novembre 2023) L'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delleè stato anticipato al 1°. Questo conguaglio, pari allo 0,8%, è necessario per recuperare l'inflazione effettiva dell'anno 2022, che è stata del 8,1%. La data del versamento è stata confermata nella versione finale del decreto legge di accompagnamento della Manovra varata dal governo Meloni. È importante...

... sulla rata di pensione di dicembre, il pagamento del conguaglio relativo alla... da utilizzare ai fini della perequazione automatica delleper l'anno 2023, è pari al +8,1% . ...L'anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni è stato anticipato al 1° dicembre 2023 . Questo conguaglio, pari allo 0,8%, è ...E' stato calcolato il conguaglio rispetto all'importo mensile corrisposto in via provvisoria dal mese di gennaio 2023.