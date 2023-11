Ritrovato il cadavere di Giulia Cecchettin vicino al lago di Barcis

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’con ogni probabilità il corpo di, la ragazza scomparsa da una settimana, quello trovato stamane dai vigili del fuoco nei pressi di(Pordenone). Lo spiega il Procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, all’ANSA: “Il corpo dovrebbe essere il suo, – afferma Cerchi – ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei Carabinieri, sul posto. Aspettiamo una conferma”. Il corpo è statoin un canalone lungo la strada che daldiconduce alla stazione turistica di Piancavallo (Pordenone), in località Pian delle more. La zona è stata completamente interdetta al traffico per un tratto di circa otto chilometri, in attesa dell’arrivo del pm di Venezia e del medico legale, Antonello Cirnelli. Quest’ultimo al suo arrivo eseguirà ...