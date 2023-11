Ritorno al crimine | tutto quello che sappiamo del film su Sky Cinema

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023)al: trama, cast, trailer e streaming delsu SkyQuesta sera, 18 novembre 2023, va in ondaalsu SkyUno dalle ore 21.15. Si tratta di una pellicola di recente uscita, datata 2021 e diretta da Massimiliano Bruno. Il cast è dirispetto, guidato da Marco Giallini. Di genere commedia con tocco gangster, è intesa come sequel diretto di Non ci resta che iluscito nel 2019. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast. Trama Partiamo dalla trama dial. I protagonisti ripiombano nel 2018 dopo un viaggio nel passato attraverso il ponte di Einstein-Rosen. Si ritrovano nuovamente nel locale della banda della Magliana ...