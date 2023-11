Rione Traiano | blitz in scala scommesse | scoperte slot machine modificate

Leggi su 2anews

(Di sabato 18 novembre 2023) I sistemi di gioco, all’interno della sala nel, a Napoli, erano stati manomessi con un congegno in grado di ridurre il numero delle vincite ed omettere la comunicazione dei ricavi al fisco. Controlli dei carabinieri, insieme a personale dell’agenzia delle accise, dogane e monopoli, in una una sala giochi di via Tertulliano a