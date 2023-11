Rinnovo Osimhen | riaperti i dialoghi con il Napoli | contatti con ADL

Osimhen - De Laurentiis - un ultimo tentativo per il rinnovo (Gazzetta)

Osimhen-De Laurentiis - un ultimo tentativo per il rinnovo (Gazzetta)

SKY – Nuova accelerata per il rinnovo di Osimhen : i dettagli

SKY -Napoli in Azione per il Rinnovo di Osimhen : Trattative in Corso