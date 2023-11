Renzo Ulivieri operato d’urgenza | il malore improvviso all’Olimpico prima di Italia-Macedonia

(Di sabato 18 novembre 2023) Pubblicato il 18 Novembre, 2023 Il presidente dell’Assoallenatori,, è statonella notte all’Ospedale Santo Spirito di Roma. L’interventoè stato necessario per risolvere “un fenomeno subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza. L’operazione, perfettamente riuscita – fa sapere l’Aiac in una nota -, si è resa necessaria dopo ilcheaveva accusato allo stadio Olimpico, un’oradell’inizio didel Nord, dove era arrivato con la figlia Valentina”. “Subito visitato, accompagnato dal presidente della Lega Pro, Matteo Marani, sotto la supervisione del professor Zeppilli (Coordinatore dell’Area medico scientifica della Figc),...

ROMA Il presidente dell'Assoallenatori,, 82 anni, è stato operato nella notte tra venerdì e sabato all'Ospedale Santo Spirito di Roma per risolvere "un fenomeno subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza. L'...

Ulivieri, malore allo stadio prima dell'Italia: operato in ospedale - Sportmediaset Sport Mediaset

Un malore prima di Italia-Macedonia: Renzo Ulivieri ricoverato in ospedale ilGiornale.it

ROMA Il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, 82 anni, è stato operato nella notte tra venerdì e sabato all'Ospedale Santo Spirito di Roma per risolvere "un fenomeno subocclusivo intestinale ...L’ex tecnico è all’ospedale Santo Spirito di Roma e non sarebbe in gravi condizioni. E’ stato da poco a Casteldebole per seguire gli allenamenti di Motta ...