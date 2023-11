Renzo Ulivieri operato all’addome | le condizioni dell’ex allenatore

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) –, 82 anni, è statonella notte all’ospedale Santo Spirto di Roma. Il presidente dell’Assoallenatori era stato ricoverato ieri sera per un malore accusato allo stadio Olimpico prima di Italia-Macedonia del Nord. “Il presidente dell’Assoallenatori,, è statonella notte all’Ospedale Santo Spirito di Roma per risolvere un fenomeno subocclusivo intestinale, generato da una vecchia aderenza. L’operazione, perfettamente riuscita, si è resa necessaria dopo il malore cheaveva accusato allo Stadio Olimpico, un’ora prima dell’inizio di Italia-Macedonia del Nord, dove era arrivato con la figlia Valentina”, fa sapere lo staff dell’Assoallenatori. “Subito visitato, accompagnato dal presidente della Lega Pro, ...

Risolto il fenomeno subocclusivo intestinale per il quale si era sentito male. L’operazione è perfettamente riuscita. Gli auguri di Spalletti ...L’ex tecnico è all’ospedale Santo Spirito di Roma e non sarebbe in gravi condizioni. E’ stato da poco a Casteldebole per seguire gli allenamenti di Motta ...