Reggio Emilia choc | il camion si ribalta | 2 morti E l' autista scappa

(Di sabato 18 novembre 2023) È stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Guastalla il presunto conducente delfuggito ieri nel Reggiano dopo aver perso il carico di impalcature edili che ha travolto tre auto, causando duee cinque feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. Le vittime sono due giovani di 19 e 21 anni. L'uomo, un 39enne di Montecchio, ha la patente sospesa; gli sarebbe stata ritirata ad agosto per guida in stato d'ebbrezza e si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcol-test. È accusato di omicidio stradale, lesioni personali gravissime e fuga da incidente in caso di omicidio e lesioni.