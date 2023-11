Reggio Emilia | arrestato l’autista del camion che ha perso il carico uccidendo due persone Aveva la patente sospesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) I carabinieri hanno rintracciato eil conducente delche nel tardo pomeriggio di venerdì è fuggito dopo averildi impalcature che trasportava. I tubolari di ferro erano finiti in strada travolgendo un’auto e colpendo altre due vetture. Nell’impatto – avvenuto a Caprara di Campegine, sulla Sp111, nella val d’Enza in provincia di– hannola vita due ragazzi di 19 e 21 anni. L’incidente ha causato anche un ferito gravissimo e altri quattro feriti meno gravi. L’uomodai carabinieri di Guastalla è un reggiano di 39 anni. Si è rifiutato di sottoporsi all’alcol-test. Era alla guida con: gli era stata ritirata ad agosto per guida in stato d’ebbrezza. ...