Reggio Calabria | guardia medica uccisa in un agguato

Sul luogo dell'agguato sono intervenuti anche gli investigatori della squadra mobile diche hanno eseguito i primi rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica del fatto su ...

Una dottoressa in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, nella città metropolitana di Reggio Calabria, è stata uccisa in un agguato. La donna, Francesca Romeo, di 67 anni, stava ...Reggio Calabria, 18 novembre 2023 – Una dottoressa di 67 anni, in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte nel Reggino, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato. La do ...