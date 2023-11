Reggio Calabria | dottoressa uccisa in un agguato L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di sabato 18 novembre 2023)in un. L’episodio è avvenuto questa mattina. Il marito della donna è rimasto ferito Unalle prime luci dell’alba si è verificato in provincia di. La vittima era unadi 67 anni, Francesca Romeo, in servizio alla guardia medica di Santa Cristina d’Aspromonte. Secondo le prime indicazioni, la donna aveva appena terminato il turno di notte e stava rientrando a casa in auto, assieme al marito, Antonio Napoli, anche lui medico di 66 anni. All’improvviso due persone, nascoste nei terreni circostanti, hanno fatto fuoco contro l’autovettura nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova. Sul posto sono giunti gli agenti del ...