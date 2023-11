Reggio Calabria | dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato

(Di sabato 18 novembre 2023) Unadi 67 anni, Francesca Romeo è stataa colpi di arma da fuoco in un. La donna stava rientrando a casa in auto dopo aver finito il proprio turno alladi Santa Cristina in Aspromonte, in provincia di. Era insieme al marito, anche lui medico, Antonio Napoli di 66 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Taurianova e gli investigatorisquadra mobile diche hanno eseguito i primi rilievi e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'omicidio. È stata aperta un'inchiesta dalla ProcuraRepubblica di Palmi.

