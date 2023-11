Reggio Calabria | dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Unain servizio presso ladi Santa Cristina d'Aspromonte () è stataa colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con il marito, rimasto ferito. Francesca Romeo, 67 anni, stava rientrando a casa in macchina alla fine del turno di servizio quando, lungo la strada che porta a Taurianova, è stata raggiunta dai colpi d'arma da fuoco esplosi da alcune persone. Al momento, riferiscono all'Adnkronos fonti investigative, non si possono ancora fare ipotesi sul movente del delitto ed è ancora al vaglio la dinamica dell'. Sul caso indaga la Polizia. "Conosco Francesca Romeo e anche il marito. Quello che è accaduto è allucinante, è unagghiacciante che ci riporta a tempi bui". Così ...

Gli investigatori della squadra mobile disono intervenuti sul luogo per condurre i primi rilievi e avviare un'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Palmi. Le indagini ...

REGGIO CALABRIA Uccisa nel reggino una dottoressa di una guardia medica. La donna è stata uccisa in un agguato a colpi di arma da fuoco lungo la strada tra Santa Cristina in Aspromonte e Taurianova, m ...