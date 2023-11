(Di sabato 18 novembre 2023) Pubblicato il 18 Novembre, 2023 Francesca Romeo, medico di 67 anni, in servizio alladi Santa Cristina in Aspromonte, nel Reggino, è stataa colpi di arma da fuoco in un. La donna stava rientrando in auto, dopo avere finito il proprio turno, assieme al marito Antonio Napoli, anche lui medico, di 66 anni, che è rimasto ferito. Secondo quanto emerso due persone nascoste nei terreni circostanti hanno fatto fuoco contro l’autovettura nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova. Sul posto gli agenti del Commissariato di TaurianovaPolizia. La vittima era originaria di Seminara, dove risiedeva con il marito, originario di Locri, anche lui medico e in servizio nel Csm di Palmi. L’uomo, secondo quanto si è appreso, e rimasto ...

La donna stava rientrando a casa in auto dopo aver finito il proprio turno alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, in provincia di. Era insieme al marito, anche lui ...

Reggio Calabria, guardia medica uccisa in un agguato TGCOM

Reggio Calabria, dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato Sky Tg24

Una dottoressa in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, nella città metropolitana di Reggio Calabria, è stata uccisa in un agguato. La donna, Francesca Romeo, di 67 anni, stava ...Reggio Calabria, 18 novembre 2023 – Una dottoressa di 67 anni, in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte nel Reggino, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato. La do ...