Reazione a Catena | le Amichette eliminano i Semi-Seri e vincono

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 novembre 2023) Archiviata l'elettrizzante sfida della precedente puntata,ha portato avanti i festeggiamenti anche in questo sabato 18 novembre 2023. Questa volta, però, a finire sotto le luci della ribalta è stato un nuovo trio di campioni, unito dal soprannome di «». Per il'avventura è stata breve ma produttiva, dato che hanno messo a segno un vero e proprio colpaccio (qui per scoprire quanto hanno vinto gli ex campioni). Questa volta la fortuna ha deciso di sorridere ad un'altra squadra e per Emanuele, Vania e Mara è stato a dir poco difficile riuscire a difendere il titolo di campioni, cedendolo alle new entry. Vediamo cosa è successo e a quanto ammonta la vincita di stasera., puntata 18 novembre 2023: ...