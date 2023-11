Real Madrid | strappo al bicipite femorale per Vinicius Jr

(Di sabato 18 novembre 2023) Cattive notizie perJr., come annunciato dal. Il referto medico del club spagnolo comunica lodelsinistro che sta avendo conseguenze sul tendine del ginocchio. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni. SportFace.

Quello patito da Vinicius in nazionale, durante Colombia-Bradile, è "uno strappo al bicipite femorale con coinvolgimento del tendine distale ...Brutte notizie in casa Real Madrid, dove si accumulano i problemi fisici. Non solo Eduardo Camavinga, che rimarrà fuori 2 mesi a causa di una lesione del legamento laterale esterno del ginocchio ...